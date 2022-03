London Stock Exchange, accordo con Floww per entrare nei private markets

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il(LSEG), che gestisce la borsa di Londra e controlla società finanziarie come Refinitiv e FTSE Russell, ha effettuato un investimento strategico e stretto una, una piattaforma che. L'operazione viene descritta come "l'ultima mossa di LSEG come parte della sua strategia per modernizzare i mercati dei capitali e rafforzare ulteriormente la sua presenza nei private markets".La piattaforma digitale di Floww ha già 7.000 profili aziendali e 70 società di venture capital. La piattaforma fornisce una, nonché di identificarne di nuovi. LSEG lavorerà con Floww per espandere la liquidità e le opzioni del mercato, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie."Continuiamo a sostenere la digitalizzazione dei mercati dei capitali e la fase successiva è connettere gli investitori con i potenziali unicorni di domani - ha commentato, Group Director of Capital Markets presso LSEG - Attraverso Floww, gli investitori possono visualizzare i loro portafogli private ??in tempo reale e identificare nuove opportunità". "Lavorando insieme, possiamo supportare la più ampia gamma di aziende attraverso il loro ciclo di vita dei finanziamenti, anche aiutandole nella", ha aggiunto.