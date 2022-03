Mercati europei in rosso tra Fed e Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso le principali borse europee che ampliano i cali dell'avvio penalizzate dallonel quarto round di negoziati , dal forte calo registrato dai listini azionari asiatici sulla scia dele delle possibili sanzioni sulle aziende cinesi per via dei legami con la Russia. Intanto la Federal Reserve si prepara domani ad avviare la sua exit strategy , con il primo aumento dei tassi d'interesse dal 2018, nel tentativo di domare l'inflazione e sfidare i rischi di stagflazione, alimentati da prospettive economiche più deboli a causa dellaSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,48%. L'è in calo (-0,97%) e si attesta su 1.931,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 97,56 dollari per barile, con un ribasso del 5,29%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +160 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,93%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%; pessima performance per, che registra un ribasso del 2,43%. A Milano, forte calo del(-1,76%), che ha toccato 23.013 punti; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,75%, scendendo fino a 25.178 punti., segna un buon incremento, che riporta un +0,77% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.In perdita, che scende del 3,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,42 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+4,85%),(+1,17%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,64%.Seduta negativa per, che scende del 7,88%.Sensibili perdite per, in calo del 5,31%.In apnea, che arretra del 4,79%.Tra lepiù importanti:03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -28K unità; preced. -31,9K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4%; preced. 4,1%).