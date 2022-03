Pesante il comparto materie prime dell'Italia (-1,00%), si concentrano le vendite su Ratti

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Ratti

Intek Group

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha chiuso a 21.097,9, in discesa di 212,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 234, dopo aver avviato la seduta a 238.Tra ledi Milano, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 3,11%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,43%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,54%.