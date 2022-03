Prenotazioni in calo nei cieli europei

(Teleborsa) -conferma che la guerra in Ucraina produce i primi effetti negativi sulle prenotazioni.Si è passato da una, data di inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, a unanella settimana successiva.In Europa il segno negativo tocca il 14% in meno di prenotazioni e riguarda soprattutto i viaggi da e verso i Paesi dell’Est. Nello stesso tempo sono aumentate le prenotazioni per i voli in partenza delle nazioni confinanti con l’Ucraina, ovvero Polonia, Ungheria e Romania.