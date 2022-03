Safilo torna in utile nel 2021 per 27,4 milioni. Nessun dividendo

Safilo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Ilalla prossima assemblea degli azionisti, che si terrà il 28 aprile 2022 in unica convocazione. Lehanno raggiunto 969,6 milioni di euro, in crescita del 26,3% a cambi costanti rispetto al 2020 e del 7,5% rispetto al 2019. L'è stato pari a 81,5 milioni di euro rispetto a -3,0 milioni di euro registrati nel 2020, e facendo segnare un incremento del 25,7% rispetto all'EBITDA adjusted di 64,8 milioni di euro registrato nel 2019. Ilè stato pari a un utile di 27,4 milioni di euro rispetto alla perdita adjusted di 50,1 milioni di euro registrata nel 2020 e alla perdita netta adjusted di 6,5 milioni di euro del 2019."Lo straordinario lavoro svolto nel 2021 dalle persone Safilo in tutto il mondo è stato ripagato con risultati molto importanti, che hanno evidenziato un forte incremento del business rispetto al 2020 e, cosa ancora più rilevante, un", ha commentato l'. "Abbiamo chiuso l'anno, superando ampiamente le nostre aspettative iniziali, con una performance guidata dalle nostre vendite organiche, in crescita del 10,5% rispetto ai livelli di pre-pandemia del 2019, e dall'efficacia della strategia di revisione del portafoglio marchi attuata negli ultimi anni attraverso l’inserimento di nuovi brand di proprietà e nuove licenze"."Nel 2021, abbiamo completato con successo all'inizio di novembre un aumento di capitale da 135 milioni di euro, che hae il peso dei nostri interessi finanziari futuri. L'aumento di capitale ci ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del gruppo, a supporto della nostra crescita futura - ha spiegato l'AD - Ed è proprio con quest'ultimo obiettivo in mente che abbiamo iniziato il 2022, fermamenteper cogliere le numerose opportunità offerte da un'industria sana e in crescita come quella dell'occhialeria in cui operiamo".Al 31 dicembre 2021, l'del gruppo si è attestato a 94,0 milioni di euro (52,8 milioni di euro pre-IFRS 16), in forte calo rispetto ai 222,1 milioni di euro (179 milioni di euro pre-IFRS 16) registrati nel 2020 grazie ai proventi netti, pari a 133,1 milioni di euro, derivanti dall'aumento di capitale concluso con successo a novembre 2021. A fine 2021, la, calcolata sull'EBITDA adjusted, era pari a 1,2x (0,7x pre-IFRS 16 e pre-IFRIC SaaS).