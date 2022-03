Ucraina, ok degli Usa a 13 miliardi di aiuti. Si pianifica un incontro di persona Biden-Zelenski

(Teleborsa) - "L'invasione didell'Ucraina ci ha unito in America e nel mondo". Sono le parole utilizzate daha lodare lo sforzo bipartisan del Congresso nell'approvare i nuoviper "affrontare l'invasione dell'e l'impatto sui paesi circostanti". Questi nuovi fondi, ha detto il presidente nella cerimonia di firma della legge, "aiuteranno la nostra risposta alle persone colpite dalla violenza di Putin". Nel frattempo si sta pianificando un incontro di persona tra il presidente Biden e il presidente Ucraino. "Stiamo finalizzando il piano del viaggio", ha risposto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki alla domanda dei giornalisti riguardo alla possibilità che ildi Joe Biden, la prossima settimana in Europa, possa essere l'occasione di un incontro di persona con il presidente ucraino Zelensky.Nel frattempo c'è stato oggi pomeriggio untra il presidente russoe il presidente del Consiglio dell'Unione Europea. Il primo ha accusato l'Ucraina di non voler trovare una soluzione mutualmente accettabile al conflitto. Michel ha invece ribadito la richiesta europea di "un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito russo" dall'Ucraina e dell'apertura urgente di un "accesso umanitario e di un passaggio sicuro"Oggi ci sono state duetra glidopo il bombardamento d'artiglieria nella parte nord-est del villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin. Sono rimasti uccisi la giornalista ucraina– secondo quanto ha riportato France Presse – e il cameraman della Fox News. La conferma della morte di quest’ultimo è arrivata soltanto oggi: Zakrzewski, operatore dell’emittente americana con una lunga esperienza in teatri di guerra, è morto in seguito alle ferite causate dall’attacco russo. Fox News, ha espresso il suo cordoglio per la perdita del collega e le condoglianze alla moglie e alla famiglia, e ha spiegato, inoltre, che Zakrzewski è morto nello stesso incidente in cui è rimasto ferito il corrispondente Benjamin Hall.