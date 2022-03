Wall Street chiude in ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

energia

informatica

telecomunicazioni

American Express

Travelers Company

Visa

Coca Cola

Nike

Intel

Apple

Chevron

Moderna

Dexcom

Ebay

Dollar Tree

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Splunk

NetEase

(Teleborsa) - Chiusura in calo per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 32.945 punti, mentre, al contrario, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.173 punti, in calo dello 0,74%.Pessimo il(-1,92%) con i titoli tecnologici che scontano le aspettative per le prossime decisioni della Fed.; sulla stessa linea, negativo l'(-0,86%).(+1,25%),(+0,68%) e(+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,89%),(-1,90%) e(-1,81%).Al top tra i(+2,90%),(+1,90%),(+1,89%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,13%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,66%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,45%.Tra i(+8,59%),(+4,36%),(+4,06%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -20,54%.Crolla, con una flessione del 10,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,56%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 7,25 punti; preced. 3,1 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10%; preced. 9,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 3,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 13%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,3%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,5%; preced. 2%).