Annullo filatelico per i 50 anni del primo volo di linea a Bergamo

Poste Italiane

(Teleborsa) -parteciperà con unoalle celebrazioni per ildecollato dall’e diretto all’Aeroporto di Roma Ciampino.dalle 08.30 alle 18.30, sarà allestito uno spazio filatelico dedicato all’esterno dell’aerostazione presso cui sarà possibile ottenere l'annullo con il timbro creato per l'occasione.L’annullo realizzato nel formato tondo, contornato dalla legendae dalla scrittariproduce le due date capovoltee la scritta BGYFLY a specchio, con l’immagine di due aerei in volo con direzione opposta che rappresentano la fase di decollo e di atterraggio.Nato alla fine deglidel secolo scorso come, nel 1970 lo scalo di, ha visto la nascita di(Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio) e ill’inaugurazione dellacon un volo di linea Itavia “Bergamo-Roma Ciampino”, di cui si celebra appunto il 50^ anniversario.Il 23 marzo 2011 ENAC delibera, impianto universalmente riconosciuto di rilievo internazionale nonché motore dell’economia bergamasca, aRicordando il primo volo ed i costanti successi commerciali, lo sguardo si proietta ora verso il futuro e “verso confini lontani”, come recita il bellissimo motto scelto per la cartolina filatelica realizzata in edizione limitata per l’occasione: “Da 50 anni in volo sul mondo”.Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 21 marzo, sarà disponibile, per i centoventi giorni successivi, presso lo sportello filatelico di Bergamo Centro, in via Locatelli 11, e verrà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.