BNL Bnp Paribas e Credit Agricole con SACE sostengono EuroGroup Laminations

Volkswagen

Porsche

Ford

FCA

GM

(Teleborsa) -, società specializzata nella produzione di rotori e statori per motori e generatori elettrici derivanti dalla tranciatura e la punzonatura di acciaio elettrico.hanno erogato entrambe undi euro, assistiti entrambi da garanzia green di SACE.Le risorse serviranno per, volto ad incrementare ladei propri stabilimenti italiani, con focus sudei processi produttivi. La società, grazie ad un’offerta di soluzioni innovative derivanti da una costante attività di ricerca e sviluppo, è riuscita a diventare punto di riferimento per i più importanti player del settore automotive come, Nissan,ed altri marchi leader attivi nell’offerta di auto elettriche., di cui SACE è soggetto attuatore, e quindi si aggiudicano ladella società guidata da Pierfrancesco Latini, che per soddisfare questa nuova operatività ha istituito un team di specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze poste da questa nuova attività."Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza italiana con una forte vocazione all’export e all’internazionalizzazione come EuroGroup Laminations nel suo importante contributo alla transizione ecologica attraverso la nostra garanzia Green", ha affermatoResponsabile Mid Corporate del Nord Ovest di SACE.Nell’operazione le banche finanziatrici e SACE sono state assistite dallo studio legale