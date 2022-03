Borse europee positive in attesa della Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Moncler

Intesa Sanpaolo

Interpump

Tenaris

Leonardo

Italgas

ENI

Safilo

Zignago Vetro

OVS

Tamburi

Mfe A

Mfe B

ERG

Sesa

(Teleborsa) - Le principali borse europee consolidano i rialzi della prima parte della seduta sostenute dalle speranze di una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina . Nel frattempo gli investitori guardano alla, per la prima volta in tre anni. C'è attesa anche per ilsu due obbligazioni russe denominate in valuta USA, che potrebbe determinare il default della Russia Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. In recupero ilche viene scambiato a 100 sul biglietto verde contro i 75 dollari trattati prima della guerra in Ucraina. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,49%.Scende lo, attestandosi a +152 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,91%.brilla, con un forte incremento (+3,28%), buona performance per, che cresce dell'1,34%; ottima performance per, che registra un progresso del 3,63%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 3,24%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 26.501 punti.di Milano, troviamo(+6,96%),(+6,60%),(+6,42%) e(+6,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+15,38%),(+8,13%),(+6,99%) e(+6,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,61%.Crolla, con una flessione del 4,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Tra ledi maggior peso:00:50: Bilancia commerciale (atteso -112,6 Mld ¥; preced. -2.191,1 Mld ¥)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. -1,3%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,6%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,7%; preced. 4,8%)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 3,8%).