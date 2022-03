Carburanti, rincari fino al 60% in un anno

(Teleborsa) - A breve il Governo dovrebbe comunicare le proprie decisioni per contrastare il rincaro deiche, ormai, hanno superato il prezzo di 2 euro al litro. Secondo un’analisi di Facile.it, oggi il costo delè più alto di circa il 60% rispetto a febbraio 2021, mentre l’aumento è del 46%per un pieno di. Valori che si ripercuotono sulle tasche degli automobilisti italiani e soprattutto se non possono fare a meno di un mezzo per lavorare.In base alle simulazioni di Facile.it, considerando i kilometri percorsi annualmente da unalla guida di una vettura ibrida-benzina in una grande città, la spesa totale annua media è passata dai 2.040 euro di febbraio 2021 ai 3.133 euro di marzo 2022. Non va meglio ad un autotrasportatore che, per un viaggio andata e ritorno Torino-Palermo, attualmente deve mettere a budget all’incirca 1.664 euro, contro i 1.037 euro di febbraio 2021.Ripercussioni rilevanti anche sulle famiglie: laper un nucleo familiare medio arriverebbe ad essere maggiore di quasi 900 euro rispetto a febbraio 2021.