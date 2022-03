CIR, al via il piano di acquisto azioni proprie

CIR

Compagnie Industriali Riunite

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) -ha comunicato che ildeliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2022, in conformità e in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2021,a partireLa Società ha sottoscritto un "contratto per l’operatività sul mercato in esecuzione della delibera di share buy back" con Equita SIM, la quale agirà da intermediario incaricato di procedere all’acquisto delle azioni proprie adottando le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto dei limiti di prezzo individuati dal Consiglio diAmministrazione e dall’Assemblea degli azionisti.Compagnie Industriali Riunite ha sottolineato che il Piano di Buyback, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, prevede l’acquisto non superiore a 50.000.000 azioni proprie (pari a circa il 3,9% del suo capitale sociale) per un controvalore massimo di 17,0 milioni di euro.Al 15 marzo CIR possiede 179.424.975 azioni proprie, rappresentative del 14,05% del numero di azioni che compongono il capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni di CIR.Sul listino milanese, oggi, protagonistatra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 4,39%.