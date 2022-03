D-day: Russia in default?

(Teleborsa) -: oggi 16 marzo si saprà se laandrà in, come avvenuto nel lontano 1998 sotto il governo di Boris Eltsin, o se invece riuscirà ad affrancarsi da questa piaga, che colpirebbe pesantemente l'economia russa, messa già in ginocchio dalle sanzioni.Oggi 16 marzoemessi dalla Federazione russa e collocati all'estero. Gli interessi da pagare ammontano a, ma c'è un periodo di garanzia standard di 30 giorni per saldare il debito con gli investitori.Il Governo russo non si è detto impossibilitato a pagare ed ha anzi precisato che, ma ha fatto sapere che pagherà in rubli, una valuta che si è pesantemente svalutata nell'ultimo periodo fino a diventare quasi carta straccia. Il Ministro delle Finanze russoha infatti parlato diprovocato dalle sanzioni imposte dall'Occidente.La possibilità che Mosca paghi in rubli però è stata introdotta unilateralmente con, che ha disposto la, senza relativa accettazione dei creditori. Dunque, un eventuale pagamento in valuta locale non affrancherebbe la Russia da un potenziale default.Oggi non è l'unica scadenza che Mosca dovrà affrontare., emesse dalla Federazione russa o da società private come Gazprom, Rosneft, Lukoil e Sberbank.. Per questo motivo che lecome Fitch hanno giàa livello "spazzatura".