Emak, utile 2021 sale a 33,1 milioni. Dividendo di 0,075 euro

Emak

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso conpari a 588,3 milioni di euro, in crescita del 25,2%,pari a 77,4 milioni di euro, in aumento del 37,6%, edi 33,1 milioni di euro, in crescita del 68,8%. Lapassiva è di 144,3 milioni di euro, rispetto a 126,5 milioni al 31 dicembre 2020. Al netto dell'effetto IFRS 16 il dato sarebbe pari a 105,3 milioni di euro, rispetto a 97,7 milioni.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea (convocata per il 29 aprile 2022), la distribuzione di un(cedola n. 24) al lordo delle eventuali ritenute di legge (rispetto a 0,045 euro lo scorso esercizio, in aumento del 66,7%). Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento l'8 giugno 2022, con data stacco 6 giugno, e record date 7 giugno.Emak ha fornito aggiornamenti sulla sua esposizione alin Est Europa. Il gruppo opera in Ucraina principalmente attraverso una società controllata con sede a Kiev. La società, che nel 2021 ha segnato un fatturato di 4,2 milioni di euro, ad oggi ha sospeso la propria attività. Complessivamente, nel 2021 ha realizzato incirca il. "Il management continua a monitorare quotidianamente l'evolversi della situazione", si legge in una nota.Con riferimento all', Emak ha affermato che il 2021 si è chiuso con une il flusso degli ordini è stato sostenuto anche nei primi due mesi del 2022, "fornendo i presupposti per una buona partenza con un fatturato del primo trimestre in crescita rispetto al pari periodo". La crisi geopolitica ha però portato "internazionali, aggravando ulteriormente una situazione già critica dei costi dell'energia, delle materie prime, dei trasporti e della supply chain in generale, e dell'andamento delle valute".