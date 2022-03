ENGIE cambia il volto di Gubbio: al via riqualificazione energetica città

ENGIE

(Teleborsa) -, leader nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica,, ma anche frazioni, monumenti e gran parte del territorio comunale.Il progetto prevede infatti ladell’illuminazione stradale e della rete elettrica, con lae l’ottimizzazione di quelle esistenti per un totale di quasi. Saranno inoltre installate oltreche consentiranno un risparmio dei consumi energetici di oltre il 70% pari alla piantumazione di52.000 alberi ad alto fusto nella città.Previsto questo pomeriggio un incontro presso lacon il meteorologosul tema "Riqualificazione energetica e taglio dei consumi: una nuova luce in città". Interverranno anche il sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici, Direttore Area Nord-Centro di ENGIE Italia.“Presentiamo oggi un grande progetto strategico per il quale è occorso un intenso lavoro, impegno e tenacia, che è destinato, pur in tempi abbastanza dilatati, a modificare in modo sensibile e strutturale il volto della città, in termini di qualità dell pubblica illuminazione complessivamente intesa, e in particolare della valorizzazione del centro storico. Un’operazione dal grande significato energetico, che in un momento come questo diventa più che mai opportuna, e che fa della sostenibilità non una parola vuota ma una concreta pratica", commenta il sindaco di Gubbio Filippo Stirati.