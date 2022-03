Eventi e scadenze del 16 marzo 2022

Be Shaping the Future

(Teleborsa) -Russia - Borsa di Mosca chiusaComitato esecutivo Abi - Partecipa: Fabio Panetta, Componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europeaFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'IstruzioneFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Appuntamento: Investors Conference Call per presentare i risultati al 30 dicembre 2021, alle ore 09.00- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 e del Bilancio Consolidato 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2021 e del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Proposta dividendo 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021 e Convocazione Assemblea degli Azionisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e convocazione della relativa Assemblea degli Azionisti- CDA: BilancioSplit payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Trasmissione spese veterinarie al sistema TS - scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate nel 2021.Certificazione Unica - CU 2022 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2022 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021.Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.