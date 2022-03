Exprivia, risultati 2021 in crescita. Torna il dividendo

Exprivia

(Teleborsa) - Nel 2021 il Grupporegistra un utile netto di 10,1 milioni di euro (+17% rispetto agli 8,6 milioni nel 2020) epari 181,7 milioni, in aumento dell'8% rispetto ai 167,8 del 2020.L' EBITDA si attesta a 24,6 milioni, +15% rispetto ai 21,4 dell'anno prima, mentre l'è pari a 18,1 milioni (+21% rispetto ai 15,6 del 2020).che si attesta a -26,5 milioni in riduzione di 13,8 rispetto ai -40,3 milioni dell'anno precedente.Il Consiglio di amministrazione di Exprivia ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di undi euro 0,048 lordi per azione ordinaria.