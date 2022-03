IEG, si chiude il sipario su Sigep: "Risultati oltre le aspettative"

(Teleborsa) - Dopomesi dall’ultima edizione in presenza, e a un anno da quella full digital, la community internazionale del dolce fuori casa si è ritrovata unita:brand presenti su 90 mila metri quadri di esposizione, oltre 3.000 appuntamenti calendarizzati tra i buyers internazionali (mille) e le aziende espositrici; 50 ore di talk dalla Vision Plaza e dalle quattro “Arene” verticali (Gelato, Pasticceria, Bakery e Caffè), 100 ore di competizioni nazionali e internazionali, dimostrazioni e show cooking per i professionisti a cui si sono aggiunti centinaia di eventi negli stand degli espositor.Si è conclusa oggi alla fiera di Rimini la, la manifestazione didedicata alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, panificazione artigianali e caffè. Per gli operatori in fiera, il ritorno al Sigep ha dato “. Rispetto a quella pre-pandemia del gennaio 2020, che fu tra l’altro di straordinario successo, questa edizione 2022 si è attestata a un -25% di presenze. Con una visitazione valutata dagli addetti ai lavori come altamente profilata e business. Ed ora, spazio fino a venerdì alla “Digital agenda”, con i buyer esteri già prenotati.In un quadro di profondi cambiamenti,. Dopo il memorandum d’intesa firmato solo poche settimane fa tra Koelnmesse e IEG, martedì 15 è stato presentato in fiera al mercato e alla stampa Sigep China. Corrado Peraboni, AD di IEG SpA, e Gerald Böse, presidente e CEO Koelnmesse GmbH , hanno annunciato la prima edizione, in calendario dal 19 al 21 aprile 2023 nella città di Shenzhen, al World Exhibition & Convention Center.sarà posizionata con Anufood China – organizzata da Anuga, evento food leader di Koelnmesse nel sud della Cina.