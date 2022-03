Industrial Stars of Italy 4, perdita 2021 di 634.540 euro

Industrial Stars of Italy 4

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della Special Purpose Acquisiton Company (- quotata su Euronext Growth Milan - ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Essendo una SPAC,, caratterizzata dalle sole spese operative e dalla maturazione degli interessi sulla liquidità raccolta e depositata su conti correnti vincolati. In particolare l'esercizio 2021 si è chiuso con una, derivante principalmente dagli oneri sostenuti per la quotazione nonché dalle spese sostenute nel corso dell'anno per l’attività di ricerca e selezione di potenziali target. Il patrimonio netto è pari a 140.134.381 euro e le disponibilità liquide nette pari a 139.027.409 euro."Alla data di predisposizione del presente comunicato, le", aggiunge la SPAC quotata dall'8 luglio 2021 a Piazza Affari.