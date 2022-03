Intesa Sanpaolo, esposizione verso Russia e Ucraina 5,1 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'esposizione diverso Russia e Ucraina si attesta complessivamente a 5,1 miliardi di euro.Lo comunica la stessa banca, con una nota, "n relazione alle recenti vicende riguardanti Russia e Ucraina" spiegando che l'esposizione verso controparti russe attualmente inserite nelle liste SDN dei soggetti a cui si applicano sanzioni è pari a 0,2 miliardi di euro e l'ammontare dell’esposizione verso Russia e Ucraina in corso di valutazione analitica ai fini del miglior presidio dell’evoluzione prospettica del profilo di rischio - nel contesto previsto da “REPowerEU” della Commissione Europea e dalla recente Dichiarazione di Versailles con riferimento alla riduzione della dipendenza energetica dell’Unione Europea ben prima del 2030 - corrisponde ai crediti a clientela e banche delle controllate locali pari a circa 1,1 miliardi di euro e del resto del Gruppo pari a circa 4 miliardi di euro.sono pari a circa l'1% dei crediti a clientela totali del Gruppo Intesa Sanpaolo. Oltre due terzi dei crediti a clientela russa riguardano primari gruppi industriali, contraddistinti da consolidati rapporti commerciali con clienti appartenenti alle principali filiere internazionali e da una quota rilevante dei proventi derivante da export di materie prime, con scadenze per la quasi totalità entro il 2027 e quindi entro il predetto orizzonte temporale di riferimento del piano energetico lanciato dalla Commissione Europea con “REPowerEU” e richiamato dalla Dichiarazione di Versailles.Il totale attivo delle controllate è complessivamente pari circa lo 0,1% del totale attivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.Dall’inizio delle vicende riguardanti Russia e Ucraina, che hanno determinato una rapida accelerazione dell’evoluzione del quadro normativo internazionale - conclude la nota - "non si riscontrano variazioni degli utilizzi dei margini irrevocabili e quindi incrementi delle esposizioni on-balance".