Italgas, accordo per nuovo modello di smart working strutturale

Italgas

(Teleborsa) -ha sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali un accordo per l’introduzione del nuovo modello di Smart Workingvissuto negli ultimi due anni.A partire dal prossimo aprile, per tutti i lavoratori del Gruppo, con la sola esclusione di coloro che svolgono le attività strettamente operative.che tengono conto della tipologia di attività svolta e della compatibilità con lo svolgimento da remoto:: rivolto ai tecnici sul territorio nazionale addetti a reti e impianti che potranno optare per il lavoro da remoto fino a un giorno alla settimana;: rivolto a tutti gli altri dipendenti, che consentirà di lavorare in smart working fino a diecigiornate al mese.Nell’ambito dell’accordo sono state individuate una serie di misure pratiche il cui scopo è di contribuire nel concreto a migliorare l’equilibrio vita-lavoro. Sarà data facoltà a ogni dipendente di concordare con il proprio responsabile la fascia oraria, compresa nella finestra tra le ore 8:00 e le 19:00, entro la quale svolgere la propria prestazione lavorativa; verrà inoltre riconosciuto un "Ticketsmart" anche per i giorni in cui scelgono di lavorare da remoto.Viene introdotta la possibilità di beneficiare di ulteriori 40 giorni di smart working all’anno a sostegno della genitorialità, a tutela dei soggetti fragili e per l’assistenza di congiunti."Uno degli insegnamenti che l’emergenza sanitaria ci ha lasciato - ha commentato- riguarda la necessità di contribuire al benessere delle nostre persone e con questo accordo di certo ne miglioriamo il work life balance. Crediamo infatti fortemente nel lavoro per obiettivi e nella responsabilizzazione di ciascun dipendente e. Sono particolarmente orgoglioso dei potenziali 40 giorni extra annuali di smart working a disposizione dei colleghi: un’opportunità che permette di gestire al meglio i momenti difficili o semplicemente nuovi della vita".