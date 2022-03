L'indice del settore chimico si muove in territorio positivo (+4,44%), si concentrano gli acquisti su Aquafil

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse MidCap

SOL

bassa capitalizzazione

Aquafil

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 20.385,7, in aumento di 894,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 1.367, dopo aver esordito a quota 1.344.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.Tra i titoli adell'indice chimico, brilla, che passa di mano con un aumento del 9,69%.