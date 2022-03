L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+5,02%), corre Exprivia

comparto tecnologico a Milano

It Way

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 34 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 144.584,5, dopo un esordio a 142.561,6.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,42%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,37%.avanza del 2,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,80%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 17,30%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,50%.Svettache segna un importante progresso del 3,83%.