Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 3,29%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 53,73 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 55,33. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 52,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)