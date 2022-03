Mariupol, raid russo su teatro: era rifugio civili. Mosca nega

(Teleborsa) -le forze russe hanno bombardato un teatro d'arte drammaticache era stato convertito in rifugio per centinaia di civili, sembrerebbe tra 1000 e 1200 persone.Lo denuncia in una nota il Consiglio comunale della città nel sud dell'Ucraina, citato da Ukrinform., si legge nel comunicato.Al momento non si conosce ancora il numero delle vittime. Un parlamentare che si trova nella città assediata, Serhiy Taruta, ha riferito che a Mariupol sono in corso aspri combattimenti e nessuno può raggiungere il teatro bombardato., ha detto.Secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata la milizia ultranazionalista ucraina del Battaglione Azov a distruggere l'edificio.Gli Stati Uniti, intanto, stanzieranno per l’Ucraina altriLo ha annunciato il presidente americano Joe Biden. Intanto, è notizia di pochi minuti fa che Volodymyr Zelenskyi ha parlato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Twitter, riporta l’agenzia Unian, sottolineando che al centro del colloquio ci sono state la “lotta contro l’aggressione russa e le modalità per intensificare il dialogo pacifico con la Russia”.