Openjobmetis, salgono ricavi e margini nel 2021. Dividendo di 0,31 euro

Openjobmetis

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso conpari a 720,8 milioni di euro, in crescita del 39,4% rispetto al 2020 e del 27,5% sul 2019, unpari a 23,5 milioni di euro (dato Adjusted a 25,5 milioni di euro), in aumento del 58,3% sull'anno prima, e undi 10,7 milioni di euro, in calo del 57,7% rispetto ai 23,6 milioni di euro nel 2020. L'è stato di 12,4 milioni di euro (contro i 6 milioni di euro dell'anno prima ante riallineamento fiscale ex DL 104/2020 art 110). L'è di 44,5 milioni di euro, rispetto a 17,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (al 31 dicembre 2021 PFN 14 milioni di euro al netto dell'operazione straordinaria)."Il 2021 ha visto il raggiungimento di unrispetto agli anni precedenti - ha commentato l'- Inoltre, Family Care S.r.l, focalizzata sulla somministrazione di assistenti familiari per persone non autosufficienti, ha confermato il trend positivo, con una crescita superiore al 28% rispetto all'anno precedente. La seconda metà dell'anno ha visto come protagonista assoluto l'avvio dell'integrazione del gruppo Quanta che ha permesso di mettere in atto le prime sinergie. Ci aspettiamo, nel quale daremo nuovamente prova della passione e della dedizione che anima il nostro gruppo".Per quanto riguarda l'esplosione del conflitto Russia/Ucraina, Openjobmetis "non ritiene che, almeno nel breve periodo, questo possa impattare direttamente sul business del gruppo". "Rimangono da capire gli eventuali impatti sui nostri clienti e come questi potrebbero incidere sul gruppo", viene sottolineato.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea l'attribuzione di unper ogni azione in circolazione. Il board ha anche proceduto alladi un consigliere di amministrazione e contestuale nomina a membro del comitato controllo rischi e sostenibilità, dopo le dimissioni di Gabriella Porcelli. La scelta è ricaduta su, dopo un'interlocuzione con il Comitato dei Gestori di Assogestioni.