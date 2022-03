Petrolio: prezzi tornano a salire, Brent di nuovo sopra 100 dollari

(Teleborsa) - Prezzo del petrolio in recupero in avvio di giornata, dopo il deciso ritracciamento degli ultimi giorni con lache ha costretto le autorità a dichiarare il lockdown a Shenzhen e in molte altre città e aree che potrebbe impattare sulla domanda del più grande importatore al mondo di petrolio.I futures sultornano sopra quota 100 dollari al barile, salendo a 102,27 dollari al barile, quelli sulimbalzano fino a 98,17 dollari.Intanto, l'OPEC ha affermato che l'inflazione e il conflitto in Ucraina mettono a rischio la domanda di petrolio. "C'è un po' di tregua oggi, nel senso che i prezzi del petrolio stanno crollando e i mercati stanno reagendo di riflesso positivamente" - ha affermato Todd Lowenstein, chief equity strategist di The Private Bank presso Union Bank -. "Sembra esserci ipervenduto e la mossa sembra estrema nel breve periodo, ma è anche proporzionale agli eventi che si sono svolti in precedenza", ha aggiunto.