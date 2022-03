REVO, Elena Pistone presidente ad interim dopo dimissioni Costamagna

REVO

(Teleborsa) - Il CdA di, la SPAC promossa lo scorso anno da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha preso preso atto delle arrivate ieri sera dadalla carica di consigliere e presidente di REVO e e Elba Assicurazioni (società acquisita dalla SPAC a fine 2021). Il passo indietro del manager, exed ex presidente di CDP, è da collegare alla lista presentata ieri sera da Francesco Gaetano Caltagirone per il rinnovo del consiglio di amministrazione di. In questa lista, Costamagna è proposto come presidente dalla compagnia assicurativa triestina.Nel corso dei prossimi giorni, gli organi societari di REVO si riuniranno perdel presidente dimissionario da sottoporre poi alle rispettive assemblee fissate in aprile sia di REVO che di Elba, unitamente al già previsto allargamento del consiglio di amministrazione di Elba da 5 a 7 componenti. Nel frattempo il CdA nella seduta odierna ha nominato ilfino alla data della prossima assemblea del 6 aprile, si legge in una nota.REVO, nonostante le dimissioni del presidente, "non prevede modifiche al calendario societario già noto al mercato e conferma la", viene sottolineato. Rimane intatto anche il percorso societario fissato per la fusione inversa di REVO in Elba Assicurazioni e per l'approdo al mercato Euronext della società così riveniente dalla fusione."Sono personalmente molto contento di aver lavorato in questi mesi con un team coeso e determinato, di cui ho potuto apprezzare competenze tecniche, spirito imprenditoriale e visione strategica - ha commentato Costamagna - Sono sicuro che REVO diventerà nei prossimi anni un protagonista competitivo che, oltre che un’ottima opportunità di generazione di valore per i suoi investitori".