Sottotono il comparto media dell'Italia (-2,88%), sotto i livelli della vigilia il Sole 24 Ore

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Rai Way

Mondadori

bassa capitalizzazione

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Ribasso per l', anticipato dall'esordio eccellente dell'Ilha aperto a quota 9.809,8 in discesa del 2,88% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 260, dopo un avvio a 256.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Tra i titoli adell'indice media, frazionale ribasso per il, che scambia con una perdita dello 0,92%.