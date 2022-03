Tokyo in rialzo. Rimbalzano le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa diche segue il rally della borsa di Wall Street la vigilia. Rimbalzano le piazze cinesi spinte dal sostegno espresso dal governo cinese per la stabilità dei mercati. Il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario, presieduto dal vicepremier Liu He, si è impegnato a mantenere stabili i mercati dei capitali e a gestire i rischi legati al settore immobiliare.L'indice giapponesemette a segno un guadagno dell'1,64%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo di, che continua la giornata al 4,22%.In netto miglioramento(+8,01%); come pure, buona la prestazione di(+1,37%).Balza in alto(+1,53%); sulla stessa linea, in denaro(+1,08%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,25%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,21%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -112,6 Mld ¥; preced. -2.191,1 Mld ¥)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. -1%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,6%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,4%).