Wall Street chiude in rally

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,82% sul; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 4.262 punti.Sul fronte macroeconomico, un'altra impennata dei prezzi dell'energia ha spinto i prezzi alla produzione al loro più grande aumento su base mensile, secondo i dati del Dipartimento del lavoro. È crollato, contro attese per un recupero, l'indice manifatturiero Empire State di New York.Balza in alto il(+3,16%); con analoga direzione, su di giri l'(+2,36%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,43%),(+3,39%) e(+2,24%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -3,72%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,01%),(+3,87%),(+3,64%) e(+3,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,00%.Calo deciso per, che segna un -2,34%.Tra i(+9,18%),(+7,92%),(+7,70%) e(+7,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 3,8%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 13%)13:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,3%; preced. 2,9%)13:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,5%; preced. 2%)15:00: Indice NAHB (atteso 81 punti; preced. 82 punti)15:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,7%)15:00: Scorte industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 2,1%).