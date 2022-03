Wall Street continua a salire, attesa per la FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo i forti guadagni della sessione precedente. Con i negoziati tra Ucraina e Russia che sembrano fare timidi progressi, l'attenzione degli investitori è sulla decisione di. La banca centrale statunitense dovrebbe, secondo le previsioni degli analisti, con una situazione ben differente da quella del Vecchio Continente. "Le dinamiche negli Stati Uniti sono diverse. Mentre l'inflazione statunitense è più alta che in Europa, i redditi sono più sani - ha commentato Eric Winograd, Director Developed Market Economic Research di AllianceBernstein - Il potere d’acquisto nominale sta crescendo rapidamente a circa il 10% su base annua, quello reale del 2,7%, in linea con la sua media a lungo termine. Questo potrebbe non riflettere la situazione di ogni famiglia, ma in aggregato l'economia sta tenendo il passo con l'inflazione, crescendo anche un po' di più"."Dal punto di vista della Federal Reserve, questo significa che- ha spiegato l'economista - Dato che è improbabile che un'inflazione più alta provochi un rallentamento drammatico, non pensiamo che le pressioni derivanti dal conflitto Russia-Ucraina possano dissuadere la FED dall'aumentare i tassi".Intanto, il presidente dell'Ucrainaha invocato l'attacco a Pearl Harbor e gli attacchi terroristici dell'11 settembre contro l'America nel suo discorso al. L'obiettivo di Zelenskyy è ottenere maggiori aiuti per il suo paese per combattere l'invasione della Russia.A Wall Street, ilcontinua la giornata con undell'1,24%, a 33.959 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.318 punti.il(+1,62%); con analoga direzione, positivo l'(+1,17%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,94%),(+1,59%) e(+1,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,33%),(+2,30%),(+2,19%) e(+2,18%).Al top tra i, si posizionano(+33,80%),(+20,16%),(+14,28%) e(+13,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 4,9%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 14%)13:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,6%; preced. 2,8%)13:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,9%)15:00: Indice NAHB (atteso 81 punti; preced. 82 punti).