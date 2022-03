WIIT, fusione per incorporazione di controllate Adelante, Matika, Etaeria

WIIT

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha approvato all'unanimità ildelle controllate. Il progetto di fusione è stato anche approvato dai rispettivi consigli di amministrazione delle società incorporande in data 11 marzo 2022. L'operazione, spiega una nota, ha l'obiettivo didelle strutture facenti capo alle società partecipanti alla fusione, nonché ridurre i costi fissi di struttura e ottenere vantaggi in termini di funzionalità ed efficienza operativa ed economica.Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedutee, pertanto, non è necessario procedere alla determinazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni della società nonché della data dalla quale tali azioni parteciperanno agli utili. Ladella fusione sarà stabilita nell'atto di fusione.