A2A, utile 2021 sale a 504 milioni. Interrotte trattative con Ardian

A2A

(Teleborsa) - Il gruppochiude il 2021 con una 504 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto allo scorso anno (364 milioni di euro nel 2020). È stato proposto all'assemblea degli azionisti undi 0,0904 euro per azione (0,0824 euro a titolo di dividendo ordinario e 0,0080 euro a titolo di dividendo straordinario). Il Margine Operativo Lordo è stato di 1.428 milioni di euro, in crescita di 228 milioni di euro, +19% rispetto al 2020 grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A. Isi sono assestati a 11.549 milioni di euro, in crescita del 69%.Glihanno raggiunto il livello record di 1.074 milioni di euro, in incremento del 46% rispetto all'anno precedente). Lesono ammontate a 716 milioni di euro (145 milioni di euro nel 2020) relative al campo delle bioenergie, al trattamento dei rifiuti industriali e all'incremento della potenza installata da fonti rinnovabili. Il gruppo ha registrato 313 GWh di produzioni da nuove fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche (129 GWh nel 2020)."Unadei prezzi dell’energia ha caratterizzato il 2021 e sta ancora destabilizzando il mercato in questi giorni - ha commentato l'– Il gruppo si è confermato solido di fronte ai cambi di scenario, continuando a crescere in tutti gli indicatori economico-finanziari. Abbiamo raggiunto per la prima volta un utile ordinario di 400 milioni di euro, grazie non tanto alla maggiore redditività delle produzioni rinnovabili, quanto ad elementi contingenti tra cui l'". "Queste condizioni hanno consentito di proporre un dividendo totale di 0,0904 euro per azione, pari a 283 milioni di euro, inserendo eccezionalmente, oltre alla crescita programmata, una componente di dividendo straordinario di 0,008 euro per azione, pari a 25 milioni di euro", ha aggiunto.Per quanto riguarda gli, con conseguente volatilità del prezzo delle commodities energetiche, A2A ha sottolineato che "non si esclude, qualora la situazione degli approvvigionamenti diventasse critica ed in linea con le scelte di politica energetica nazionale la riattivazione dellae la possibilità di interruzione, richiesta dal gestore di rete, della fornitura di energia a specifici soggetti industriali".Con riferimento all'attività di commercializzazione retail di energia elettrica e gas, l'aumento del prezzo delle commodities determina. Le altre Business Units (Ambiente e Smart Infrastructures) risultano meno esposte al rischio commodities. "Gli impatti del conflitto Russia-Ucraina si stimano siano quindie, sostanzialmente connessi alla potenziale riduzione del PIL e alla crescita dell'inflazione", viene evidenziato.In una comunicazione separata e riferita al termsheet non vincolante siglato lo scorso anno tra A2A e di Ardian (relativo alla creazione di una partnership nei settori della generazione e fornitura di energia in Italia), è stato comunicato che, "nonostante gli sforzi profusi, leanche a causa dell'e delle rilevanti conseguenze sulla volatilità dei mercati energetici in Europa".