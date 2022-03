Anief, Carta docenti da 500 euro l'anno: per il Consiglio di Stato deve essere conferita anche ai precari

(Teleborsa) - È di queste ore la sentenza delche riconosce il bonus carta docentianche aidi religione: i giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n.1842/2022, hanno spiegato che nel mettere a disposizione dei docenti gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo. Nella sentenza si cita la remissione in Corte di giustizia europea della questione ottenuta dai legalie promossa dal tribunale di Vercelli. E proprio ai giudici del lavoro, secondo l'ufficio legale di Anief, bisognerà andare subito per ottenere quanto spettante durante gli anni di supplenza.“La posizione assunta dal Consiglio di Stato conferma che la nostra battaglia sull’estensione della card docente per l’aggiornamento è legittima – commenta, presidente nazionale Anief - Invitiamo pertanto tutto il personale precario e chi ha svolto supplenze ad aderire al ricorso patrocinato dai legali del sindacato presso il tribunale del lavoro".