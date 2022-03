Cineworld riduce la perdita nel 2021

Cineworld

(Teleborsa) -, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha registratopari a 1.804,9 milioni di dollari nel 2021 (852,3 milioni di dollari nel 2020) e unrettificato di 454,9 milioni di dollari (perdita di 115,1 milioni di dollari nel 2020), in un periodo ancora fortemente impattato dalle chiusure legate al Covid-19. Lasi è ridotta a 708,3 milioni di dollari da 3,01 miliardi di dollari nel 2020. L'indebitamento netto (ex. passività per leasing) è aumentato di 492,7 milioni da 4.344,5 a 4.837,2 milioni di dollari.Per quanto riguarda, la società evidenzia che gennaio e febbraio sono stati influenzati da Omicron e dalla mancanza di importanti uscite cinematografiche, ma prevedesupportati da una lista di film solida e completa"."Sebbene i nostri risultati del 2021 riflettano ancora gli impatti del Covid-19, in particolare all'inizio dell'anno finanziario, siamo- ha commentato il CEO Mooky Greidinger - È chiaro che i nostri clienti rimangono fedeli e hanno perso l'esperienza sul grande schermo e la socialità di guardare un film con gli altri".Intanto, si muove al rialzosulla borsa di Londra, dove si attesta a 38,66, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 39,87 e successiva a 42,46. Supporto a 37,28.