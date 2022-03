Dati Nielsen, il mercato pubblicitario in positivo: +1,3% a gennaio

(Teleborsa) - Il mercato degliin Italia inizia l’anno con un segno positivo +1.3% rispetto a gennaio 2021. Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento del mese di gennaio 2022 risulta -2.2%.“Il mese di gennaio esordisce con un lieve segno positivo ed è l’undicesimo mese consecutivo di crescita, seppure contenuta, come era successo a Dicembre. - ha dichiarato, Adintel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen – Ci si può aspettare un febbraio che confermi una crescita in linea con i trend”. "Con la chiusura del primo trimestre si ipotizza ancora uno scenario attendista per il– sottolinea Dal Sasso – Difficile fare previsioni per i mesi successivi visto il contesto macroeconomico e geopolitico in forte peggioramento. Sicuramente gli effetti economici della guerra in Ucraina si faranno sentire anche sul mercato, in quale misura dipenderà dall'evoluzione e dalla sua durata".Relativamente ai singoli mezzi, laregistra un andamento negativo, chiude il mese con un -4.4%. In negativo lacon i quotidiani che iniziano l’anno con un -0.5% e i periodici con un -13.6%. Inizio d’anno positivo per lache cresce del +0.8%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo delregistra un incremento del 6.6% rispetto a gennaio 2021 (+1.5% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Confermano l’andamento positivo il, +83.5% e+46.9%, mentre è in calo la Go TV con un -6.9%. E’ stabile il Direct mail, mentre continua la ripresa degli investimenti pubblicitari del mezzo Cinema. Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano 12 in crescita, con un apporto di circa 28 milioni di euro. Il contributo maggiore è portato da(+52.9%), Distribuzione (+17.4%) e Turismo/Viaggi (+99.9%). In sensibile calo invece gli investimenti di Automobili (-48.2%), Telecomunicazioni (-13.2%) e Farmaceutici/Sanitari (-18.2%).