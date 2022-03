ESA rinvia missione ExoMars

(Teleborsa) - Le conseguenze dell'non potevano non coinvolgere la sfera scientifica e tecnologica. Al dramma della popolazione e alle prospettive di povertà della società civile ucraina, si aggiunge la. Uno di questi è la, frutto della collaborazione tra le agenzie spaziali europee di Europa (Esa) e Russia (Roscosmos), che è listata sospesa. Una decisione assunta all’unanimità dalriunito a Parigi."In quanto organizzazione intergovernativa incaricata di sviluppare e attuare programmi spaziali nel pieno rispetto dei valori europei, deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell’aggressione all’Ucraina" - scrive l'Esa -. "Pur riconoscendo l’impatto sull’esplorazione scientifica dello spazio, l’Esa è pienamente allineata alle sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri".La missione Exomars, che si basa sull’impiego del lanciatore russo Soyuz, è stata concepita per andare alla ricerca di tracce di vita sul Pianeta Rosso, ma ora si prospetta uno slittamento di altri due anni, tempo necessario perché Marte si trovi riallineato rispetto alla Terra.. Il rover Rosalind Franklin aveva superato con successo tutti i test svolti al centro operazioni Altec di Torino e tutto era pronto per il programma di trasferimento a fine aprile verso Baikonur, in Kazakistan.(Esa), i cuidopo la decisione dell’agenzia spaziale russa Roscosmos di ritirare il suo personale dalla base di lancio europea di Kourou (Guyana Francese). Si tratta delle missioni. Il direttore generale dell'Esa ha quindi avviato una valutazione di possibili alternative, compresa la revisione dei primi voli programmati con il nuovo grande lanciatore europeo Ariane 6 e intende inoltre mettere a punto una lista delle necessità di lancio per le missioni dell’Esa, incluse quelle la cui partenza era prevista con la Soyuz dalla base di Kourou.