Eventi e scadenze del 17 marzo 2022

(Teleborsa) -Russia - Borsa di Mosca chiusa"Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - La Banca d'Italia e l'Università Bocconi - BAFFI CAREFIN organizzano la terza edizione di una conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento si svolge in formato virtuale tramite Webex. Discorso di apertura di Ignazio ViscoIstat - Prezzi delle abitazioni - IV Trimestre 2021Vicenzaoro 2022 - Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leaderAeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato Italiane: "Accordo sull’intermodalità sostenibile" - Conferenza stampa congiunta di Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato Italiane per presentare l'accordo sull'intermodalità sostenibile, volto a sviluppare iniziative congiunte per favorire la transizione a smart hub degli aeroporti gestiti da ADR. Parteciperanno il Presidente di ADR, l'AD di ADR, il Presidente dell'Enac, l'AD di FS, il Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma e il Sindaco di FiumicinoFintech e risparmio, la nuova frontiera di banche e assicurazioni - Evento organizzato da Ansa. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiConferenza: The ECB and Its Watchers XXII - La conferenza è un'occasione per uno scambio pubblico di opinioni e analisi con i membri del Consiglio della BCE e con altri rappresentanti di spicco dell'Eurosistema sulle attuali questioni di politica monetaria e di stabilità finanziaria. Discorso di apertura di Christine LagardeConsiglio dell'UE - Consiglio "Ambiente". Focus su Energia pulita: alimentare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e su European Green DealBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2021- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2021 e relativa conference call- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale (2021)- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Comunicato stampa su Relazione finanziaria annuale e proposta dividendo- CDA: Relazione finanziaria annuale 2021 che comprende il progetto di bilancio esercizio - Proposta dividendo 2021 - Piano strategico 2022-2025- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di Relazione Finanziaria Annuale e della convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021.- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2021, del progetto di bilancio d’esercizio 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della Borsa- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio di Terna SpA e del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Conference call per presentare i Risultati consolidati 2021, alle ore 16.00- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione dell’esercizio 2021- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e Bilancio Consolidato- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2021