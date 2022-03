Il mattone torna a correre: +4% nel quarto trimestre

(Teleborsa) -, sospinti sia da un volume di compravendite piuttosto vivace sia dall'aumento dell'inflazione e del caro vita. E' quanto emerge dall'ultimo rapporti trimestrale dell', secondo cui, nel quarto trimestre 2021, iacquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sonoprecedente e(era +4,1% nel terzo trimestre 2021).La crescita tendenziale si deve sia ai prezzi delle, sia ai prezzi dellementre la dinamica su trimestre è dovuta unicamente alle abitazioni nuove che registrano una crescita dell'ì1,1%.Un andamento molto positivo si registra: piùper le ripartizioni dele per il(+4,4 nel Nord-Ovest; +4,7% nel Nord-Est e +5% nel Centro) e più contenuto nel Sud e Isole (+1,3%). Aumenti per tutte le città, in particolareche fa segnare un +6,1%,con un +5,2% econ un +3,1%."Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita", spiega l'Istituto di statistica, ricordando che i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale indicano un +15,9% per il quarto trimestre 2021 dopo il +21,9% del trimestre precedente., con i prezzi delle abitazioni nuove che fanno registrare un +3,8% e quelli delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l’80% sull’indice aggregato) che crescono del 2,3%. Si tratta dellaanno di inizio della serie storica, rispetto al quale i prezzi delle abitazioni risultano ancora in diminuzione del 12,8% (-19,8% per le abitazioni esistenti, +7,6% per le nuove).(+0,8% per le abitazioni esistenti e +2,4% per le abitazioni nuove).