Il settore viaggi e intrattenimento a Milano si muove in territorio negativo (-1,60%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Juventus

Ftse SmallCap

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlmarcia a quota 27.755,5 con un peggioramento di 447 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 173 dopo un avvio a 174.Tra leitaliane, si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,73% sui valori precedenti.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione del 2,12%.