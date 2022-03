Immatricolazioni auto UE giù a febbraio. ACEA: effetto approvvigionamenti

Stellantis

(Teleborsa) -a causa delleche hanno ritardato le consegne. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell', associazione rappresentativa delle case d'auto europee.Le(EU 28) registranosu base annua, attestandosi a 719.465 unità rispetto alle 771.349 unità vendute lo scorso anno. Il dato porta in passivo anche il bilancioche segna un(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 14) le vendite sono scese del 6,8% a poco più 630 mila unità, mentre(Eurzona + EFTA + UK) risultano inIlfa segnare una forteregistrando la peggiore performance in UE. Fra le altre grandi economie europee, lasegna un +3,2%, laun -13% e laun +6,6%.Per quanto concerne i singoli marchi, la nuova realtànata a inizio 2021 registra un netto calo delle vendite del 17,5% nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 20,4%. In particolare il marchiofa segnare un -21,8% di vendite e-23,4%. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK), dove Stellantis segna un +-16,9% di vendite con una quota di mercato in diminuzione al 21,6%.Anche il, comprese Audi e Porsche, mostra una performance negativa in Europa Occidentale (-10,6%) e porta la sua quota al 23,9%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra un calo del 5,2%, con una quota stabile all'8,7%. La tedescafa segnare in controtendenza un +1,6%, con quota di mercato al 6,1%, mentreregistra un +1,7% con quota di mercato al 7,8%.