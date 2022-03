Rally dei mercati asiatici. Brillano Hong Kong e i titoli tech

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -nella seduta odierna, con i titoli tecnologici cinesi in netto rialzo per il secondo giorno consecutivo (dopo ole consistenti perdite dei giorni precedenti) grazie all'ottimismo sulla spinta della FED e gli. Le preoccupazioni degli investitori per un rallentamento della Cina, alla prese con un nuovo aumento dei casi di Covid-19, sono state attenuate dopo che il vicepremier Liu He ha segnalato ulteriori stimoli per sostenere i mercati."Barlumi di progresso" neiavevano già sollevato il sentimento del mercato, insieme ai commenti dei funzionari cinesi secondo cui la risposta all'attuale ondata di Covid sarà coordinata con gli sforzi per sostenere la crescita economica e i mercati dei capitali, ha commentato Taylor Nugent, economista della National Australia Bank.Scambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 3,46%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per, che avanza del 2,56%, e per, in progresso dell1,40%.Balza in alto(+5,61%), con l'in aumento di oltre il 6%. Buona la prestazione di(+1,33%). Su di giri(+1,89%); sulla stessa tendenza, in denaro(+1,15%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,21%, mentre il rendimento deltratta 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,1%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,4%).