Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

(Teleborsa) -Non ci sono novità dal fronte ucraino, con le speranze di pace che ieri hanno sostenuto i mercati occidentali e questa notte quelli asiatici. Il ministero delle Finanze della Russia ha intanto riferito che è stato eseguito l'ordine diemessi in dollari (per 117,2 milioni di dollari complessivi). Ottima giornata a Piazza Affari per, dopo i risultati 2021 sopra le attese e la guidance per il 2022 confermata.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,25%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,87%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,92% sul, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.315 punti.Senza direzione il(-0,06%); poco sopra la parità il(+0,3%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,19%),(+3,96%),(+2,48%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,83%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,45%.Scivola, con un netto svantaggio del 4,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,42%),(+3,19%),(+3,09%) e(+2,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,37%.Scende, con un ribasso del 3,52%.Crolla, con una flessione del 3,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Tra ledi maggior peso:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,1%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,3%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,8%; preced. 5,1%)13:30: PhillyFed (atteso 15 punti; preced. 16 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 227K unità).