Simest, risultati 2021 in crescita. E' record risorse mobilitate per 9,3 miliardi

(Teleborsa) - Il, presieduto da Pasquale Salzano, ha approvato il progetto di, che chiude con undi euro dai 305,1 del 2020. La società ha chiuso l’anno con un, evidenziando un margine di intermediazione in decisa crescita a 43,4 milioni di euro dai 34,6 milioni del 2020 e dai 16,4 milioni del 2019.Il bilancio conferma l'importante sostegno che, nel corso del 2021, l'azienda guidata da Mauro Alfonso ha dato all'imprenditoria italiana, in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri, in un anno caratterizzato dal una vivace ripresa dell'economia dopo lo shock pandemico. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha segnato ilin favore delle imprese italiane pari a, più del doppio rispetto al 2020 (+115%).Nel corso del 2021 SIMEST ha(+253%), in gran parte PMI, e dal 2019 SIMEST ha raggiunto oltre 10.500 nuove imprese (+1.347%).In aumento l’operatività sia sul fronte degli, sia su quelli di supporto all’export. Per l’internazionalizzazione (finanziamenti agevolati, risorse PNRR e partecipazioni nel capitale) sono statedi euro (+277%), di cui(+224%), a valere sul Fondo 394 gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri. I settori maggiormente interessati dall’intervento sono stati quelli dell’industria meccanica, dei servizi non finanziari, dell’industria metallurgica e dell’agroalimentare. I principali Paesi esteri di destinazione sono stati gli Stati Uniti, la Germania e la Francia. Le PMI sono risultate destinatarie dell’80% dei volumi deliberati.Quanto alle p, sono stati generati investimenti complessivi per(+64%). Di questi, 64 milioni di euro (+159%) sono Investimenti diretti SIMEST, 36 milioni attraverso lo strumento Contributo su Equity loan e 43 milioni di euro (+84%) provengono dal Fondo di Venture Capital (FVC), strumento gestito in convenzione con il Ministero degli Esteri. Circa l’86% degli investimenti è relativo a Paesi extra-UE ed a favore dell’industria metallurgica, dell’automotive e dell’agroalimentare.Nel 2021, SIMEST, attraverso il, gestito in Convenzione con il Ministero, ha realizzato, per un valore di(+58%). In netta ripresa rispetto al 2020 le risorse mobilitate attraverso il Contributo Export su Credito Acquirente (4,6 miliardi di euro, +57%), mentre particolare vivacità ha evidenziato il prodotto Contributo Export su Credito Fornitore” con un totale di 115 operazioni realizzate per un valore di 406 milioni di euro (+63%).Nel 2021 il(PNRR) ha assegnato al Fondo 394 gestito da SIMEST in convenzione col Ministero, risorse per 1,2 miliardi di euro a sostegno dell’aumento della competitività delle PMI italiane. L’operatività è partita a fine ottobre e sono statidi euro in favore diben oltre l’obiettivo di 4mila imprese che dpvevano essere sostenute. Da quest’anno sono ripartite le erogazioni con oltre 1.000 le PMI che hanno già ricevuto i fondi.Lo strumento, che prevede condizioni vantaggiose per le aziende con sede operativa al Meridione, è stato assegnato per il 26% alle PMI del Sud, una percentuale storicamente elevata rispetto a quanto registrato dall’operatività ordinaria di SIMEST, dove il Sud si attesta intorno al 10%.