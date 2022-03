Snam, utile 2021 di 1.218 milioni di euro. Superata la guidance

Snam

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso conper 2.986 milioni di euro (+10,2% rispetto al 2020, al netto degli energy costs), undi 2.250 milioni di euro (+2,4% rispetto al 2020 per effetto dello sviluppo del core business regolato) e undi gruppo pari a 1.218 milioni di euro (+4,6% rispetto al 2020) per effetto della performance operativa, della crescita del contributo delle società partecipate e dell'ottimizzazione della gestione finanziaria; superata la guidance di 1.170 milioni di euro. Glitecnici sono ammontati a 1.270 milioni di euro (+6,8% rispetto al 2020)."I risultati ottenuti nel 2021, che registrano unae un utile netto superiore alla guidance, sono il frutto del lavoro compiuto in questi anni da tutta la squadra per rafforzare ulteriormente la posizione di Snam quale azienda leader in Europa nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, coniugando l’attenzione alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti con l’impegno nella transizione energetica e nei fattori ESG", ha commentato l'"Dal 2016 abbiamo investito, aumentando il nostro impegno di anno in anno per renderla più moderna e sicura e completando tutti i progetti nel rispetto di tempi e budget a partire dal TAP, un'iniziativa quanto mai fondamentale soprattutto oggi - ha aggiunto - La, nelle quali stiamo lavorando in coordinamento con le istituzioni europee e nazionali e l'autorità di regolazione per contribuire agli sforzi in atto per sviluppare ulteriormente gli stoccaggi e la capacità di rigassificazione".Il positivo(1.338 milioni di euro), che ha risentito del momentaneo assorbimento generato dall'attività di bilanciamento, anche in relazione al forte aumento del prezzo del gas, ha consentito di finanziare interamente i fabbisogni connessi agli investimenti tecnici netti (-1.237 milioni di euro, al netto dei debiti per investimento). L'è di 14.021 milioni di euro (12.892 milioni di euro al 31 dicembre 2020), in aumento per le acquisizioni realizzate e per la crescita del capitale circolante legato allo sviluppo del business dell’efficienza energetica, nonché per il temporaneo effetto dell’attività di bilanciamento.Il CdA propone all'assemblea (convocata per il prossimo 27 aprile 2022) la distribuzione di un, di cui 0,1048 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2022 a titolo di acconto (345 milioni di euro) e 0,1572 euro per azione a saldo, in pagamento a partire dal 22 giugno 2022 (record date 21 giugno 2022), con data di stacco cedola il 20 giugno 2022. Il dividendo proposto,, in linea con la politica di dividendi prevista al 2022, "conferma l'impegno di Snam nell’assicurare agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile nel tempo".Ladel gruppo, in considerazione dei positivi risultati del 2021 e della riduzione del WACC per il nuovo periodo regolatorio, è confermata a circa 1,1 miliardi di euro, a perimetro costante, assumendo la stabilità del contributo delle consociate austriache, una domanda gas costante e un livello di incentivi output based a 40 milioni di euro.In merito al conflitto in Ucraina, Snam sottolinea chee non detiene partecipazioni, anche in joint-venture, con società russe. In merito alla gestione operativa delle attività ricorrenti e alla realizzazione del programma investimenti 2022, "riconducibili agli eventi bellici in corso", viene sottolineato.