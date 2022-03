Ucraina, secondo Kiev accordo di pace raggiungibile in 10 giorni

(Teleborsa) - "Potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezza per trovare un accordo sui punti controversi" nei negoziati tra le delegazioni russa e Ucraina. Lo ha dichiarato il capo negoziatore ucrainoin un'intervista rilasciata ai media polacchi. "La firma di unporrà fine alla fase acuta del conflitto, ci permetterà di onorare tutti coloro che sono stati uccisi e iniziare la ricostruzione del Paese. Ma dubito che per gli ucraini la guerra finirà lì, non dopo tutto quello che abbiamo passato", ha aggiunto il consigliere di Zelensky.Nel frattempo in una dichiarazione congiunta idelhanno dichiarato che gli autori dei crimini di guerra nel corso del conflitto indovranno renderne conto, condannando "gli attacchi indiscriminati contro i civili" condotti dalla parte delle forze russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. "A causa della ingiustificata e vergognosa guerra voluta dal presidente Putin - si legge nella dichiarazione - milioni di persone sono costrette a fuggire dalle loro case, mentre è in corso la distruzione delle infrastrutture, degli ospedali, dei teatri e delle scuole".Le"senza precedenti" hanno "inflitto costi sostanziali all'economia russa e il loro impatto aumenterà ulteriormente in futuro", hanno aggiunto i ministri al termine di una riunione in videoconferenza presieduta dalla Germania e a cui ha partecipato anche l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Le sanzioni, si precisa, vogliono colpire "i responsabili dell'attacco illegale contro l'Ucraina e non la società civile russa che ha mostrato segnali di protesta contro la guerra del presidente. Il G7 è pronto ad aumentare questa pressione".Almenosono morti in Ucraina dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso. Altri 1.252 sono rimasti feriti, stando al bollettino diffuso dall'Alto Commissariato Onu per i diritti umani. L'ha dichiarato di ritenere le "cifre reali considerevolmente più elevate, soprattutto nel territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni, perché la ricezione delle informazioni da alcune località in cui sono in corso intensi scontri è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma".