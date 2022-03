Valsoia, ricavi 2021 salgono a 91 milioni. Dividendo di 0,38 euro

Valsoia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha approvato i risultati dell'esercizio 2021. L'anno si è chiuso con un totaledi vendita pari a 90,95 milioni di euro, in crescita del 9% e con una progressione delle vendite all'estero (+8,9%) e una 13,2 milioni di euro, in crescita del 10,4% (+1,2 milioni di euro) pari al 14,5% dei ricavi di vendita. L'del periodo è stato di 7,36 milioni di euro (-0,3 milioni di euro; –3,8%). Larisulta pari a 25,3 milioni di euro, in crescita di circa 3,9 milioni di euro rispetto a quella di inizio esercizio. Il CdA ha proposto undi 0,38 euro per azione."I ricavi e le marginalità della società sono in crescita significativacaratterizzato dall'incremento dei consumi e delle vendite derivanti dagli effetti dellasanitaria", ha commentato il. "Le vendite all'estero proseguono con decisione la loro crescita mentre negli ultimi mesi dell'anno abbiamo perfezionato l’acquisizione della società Swedish Green Food Company", ha aggiunto.Con riferimento alin Ucraina e alle sanzioni alla Russia, Valsoia spiega che, dal punto di vista commerciale,in corso con soggetti residenti nel territorio russo ed in quello ucraino, né con riferimento a flussi di vendita né ai flussi di approvvigionamento diretti. Sono, tuttavia, in atto analisi interne sull'ulteriore impatto negativo sui costi di approvvigionamento dell'energia e di alcune materie prime di origine agricola. "Allo stato attuale, gli amministratori non ritengono che il conflitto attualmente in corso possa comportarein relazione al presupposto della continuità aziendale", viene sottolienato.