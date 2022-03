Alerion, nel 2021 forte crescita per utili e ricavi. Sale dividendo

Alerion

(Teleborsa) - Il bilancio al 2021 disi chiude conpari a 153,8 milioni di euro in aumento del 40,7% rispetto ai 109,3 milioni di euro del 2020.L'pari a 131,9 milioni di euro si confronta con gli 81,1 milioni di euro nel 2020 (+62,6%) mentre ilsi attesta a 50,2 milioni di euro (31,6 milioni di euro nel 2020: +58,9%).L'pari a 502,5 milioni di euro (491 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Propostopari a 44 centesimi di euro per azione (+57% rispetto all’anno precedente), per un importo complessivo pari a circa 24 milioni di euro.Per quanto riguarda l’esercizio 2022, Alerion prevede il raggiungimento dei seguenti target: aumento della capacità installata lorda fino a circa 934 MW a fine 2022; EBITDA consolidato pari a circa 236 milioni di euro; Utile Netto Consolidato pari a circa 130 milioni di euro.