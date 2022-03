Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,60%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 151.315,69, in aumento di 3.841,14 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 826,03, dopo aver esordito a quota 803,08.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,94%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita del 2,91%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,62% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,74%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,72%.